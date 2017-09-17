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Eğitim zili çalıyor!

Uzun yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla başlayacak. 

Eğitim zili çalıyor!

Uzun yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla başlayacak. 

17 Eylül 2017 Pazar 23:34
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Eğitim zili çalıyor!

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı bu gün ilk ders zilinin çalması ile başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2017- 2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
Yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreni bu gün saat 10.00’da Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katılımı ile Milli Eğitim Vakfı İlk Okulu’nda yapılacak. 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tekin, 22 bini il merkezinde olmak üzere 78 bin öğrenci ile bin 140’ı il merkezinde 5 bin 38 öğretmenin Yozgat’ta eğitim öğretime başlayacağını söyledi.
Tekin, gazetemiz aracılığı ile tüm öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim yılını tebrik ederek, başarı diledi. 
Biz de İleri Gazetesi olarak yeni eğitim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve idareciler için hayırlar getirmesini diliyoruz.

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