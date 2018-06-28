Eğitim yatırımlarına devam

Yazıcı, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ve pansiyonu, yapımı devam eden 16 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı, Çayıralan Öğretmenevi onarım inşaatı, Sarıkaya 300 yataklı öğrenci pansiyonu inşaatını ziyaret edip, yapılan yatırım ve onarımlar hakkında yetkililiklerden bilgi aldı. Yazıcı, devam eden yatırımlarla birlikte mevcut binaların onarımlarının sorunsuz ve süratle devam ettiğini, en kısa sürede tamamlanarak eğitim- öğretime hazır hale geleceğini söyledi. Yazıcı, Çandır’da Kaymakam Muhammet Çiftçi, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çayıralan’da Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yasin Şahiner ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlerini de makamlarında ziyaret etti. Yazıcı, ilçelerde yürütülen eğitim -öğretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu, eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı kaymakam ve belediye başkanlarına teşekkür etti.