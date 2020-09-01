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Eğitim toplantısı

ÇEKEREK ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Kaptan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim masaya yatırıldı.

01 Eylül 2020 Salı 00:33
Eğitim toplantısı

2020-2021 eğitim öğretim yılının uzaktan eğitim yoluyla başlaması öncesinde gerçekleştirilen toplantıda ilçenin genel eğitim durumu değerlendirilerek, okullarda alınması gereken Covid -19 tedbirleri, bakım onarımlar, öğrencilerin eğitimi, rehberlik faaliyetleri üzerinde duruldu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere gereken desteğin verilmesi, dezavantajlı öğrencilere gerekli kaynak kitapların sağlanması ile ilgili yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunuldu. Kaymakam Hüseyin Kaptan, ilçe öğretmenevinde incelemelerde bulundu, Öğretmenevinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kaymakam Kaptan, Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek yapımı tamamlanan Müzik Atölyesini, yapımına devam eden Z Kütüphaneyi ve Robotik Kodlama Atölyesini inceledi. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Toplantısı
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