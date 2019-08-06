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Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı kapsamında ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen eğitim çalışması tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, Sorgun Halk Eğitimi Merkezi ortaklığında yürütülen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen PRODES programı kapsamında ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen eğitim çalışması tamamlandı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:24
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Eğitim tamamlandı

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi yönetici Selahattin Ciritci tarafından verilen eğitim sonunda katılımcılar belgelerini aldı. Eğitim programı ile gençlerin ‘Sosyal Girişimcilik’ eğitiminde, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, devlet sektörünün kesişim noktasında bulunan sosyal girişimcilik dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulduğu kaydedildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, eğitimin sonunda sosyal girişimcilik felsefesiyle tanışmış olan gençlerin, Dünya’daki ve Türkiye’deki iyi örnekleri incelediklerini kaydetti. Uğuz, ‘’Gençler, eğitimle birlikte sosyal girişim düşünce yapısını, yöntemlerini kişisel yaşamında kullanabilen, hayalindeki sosyal fayda fikrini hayata geçirmek için gerekli teknik becerileri kazanmıştır. Eğitim sonrasında 3 adet sosyal girişimcilik fikri ortaya çıkmıştır. Gençlerin ortaya çıkardığı bu fikirler ilgili kurumlarla paylaşılarak gerekli desteklerin istenilmesi sağlanacaktır’’ dedi. 

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Eğitim Tamamlandı
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