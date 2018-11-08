Eğitim tamamlandı

Belge törenine Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkut da katıldı. Eğitmen Erhan Uyar, kursların yapılmasının amacının iş yeri açmak isteyen vatandaşların konu ile ilgili gerekli olan eğitimleri almalarını sağlamak olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Bozkurt da, kursların bundan sonrada devam edeceğini, 19 Kasım tarihinde yeni bir kursun açılmasının planlandığını bildirdi.