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Eğitim tamamlandı

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Yozgat bizim evimiz, evimizi temiz tutalım’ projesi kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen, çevre konulu eğitim çalışmaları tamamlandı.

Eğitim tamamlandı

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Yozgat bizim evimiz, evimizi temiz tutalım’ projesi kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen, çevre konulu eğitim çalışmaları tamamlandı.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Eğitim tamamlandı

Yozgat il merkezinde bulunan 6 bin 500 ilkokul öğrencisine 25 gün süren, temizlik bilinci ve geri dönüşüm konulu eğitimler verildi. Eğitim çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, ‘’Verimli geçen programa destek veren Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu programlarımız lise ve üniversite öğrencileriyle de devam edecektir. Programlarımızda emeği geçen tüm Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Belediye personellerine de teşekkür ederiz’’ dedi.

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