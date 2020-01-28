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Eğitim takvimi belli oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine göre, 15 tatilde öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atmaya devam ediyor.

Eğitim takvimi belli oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine göre, 15 tatilde öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atmaya devam ediyor.

28 Ocak 2020 Salı 03:41
Eğitim takvimi belli oldu

Kimi ikinci döneme hazırlanarak, kimi dinlenerek tatili değerlendirirken hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Öğrenciler, zilin çalmasıyla birlikte ikinci dönemde ders başı yapacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. Bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Takvimi Belli Oldu
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