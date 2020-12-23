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Eğitim takvimi belli oldu

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yapılan düzenlemeler açıklandı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:38
Eğitim takvimi belli oldu

COVİT-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim programının devreye sokulmasının ardından, önümüzdeki sürecin nasıl işletileceğine yönelik takvim belirlendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen takvim kapsamında, İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak, yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Okullarımıza ve çocuklarımıza yeniden kavuşmamız ve normal hayata dönmemiz salgın kurallarına hep birlikte uymamız, gerekli tedbirleri almamızla mümkündür. Daha duyarlı ve esenlik dolu günler dileğiyle’’ mesajı yayınlayarak, herkesi alınan tedbirlere uygun hareket etmeye davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Takvimi Belli Oldu
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