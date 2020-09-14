Eğitim öncesinde kurs

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayları 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile bildirdi. Yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar önemli düzeyde tamamlanırken, bazı okullarda yüz yüze eğitim hafta sonunda gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme kurslarıyla başladı. Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu’nda başlatılan kurslara katılan öğrenciler, okula aileleriyle birlikte gelmeyi tercih etti. Öğrenciler, covit-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına uygun olarak sınıflara alınıp, ders yaparken, velileri bahçede sosyal mesafe kurallarına uygun çocuklarının kursu bitirmelerini bekledi. Sarıkaya İlçesinde 8. ve 12. sınıflara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına başlandı. Belirlenen okullarda 8. ve 12. sınıf öğrencileri, hazırlanan programlara göre verilen uzun bir aradan sonra derslerine ve okullarına tekrar ‘merhaba’ dedi.