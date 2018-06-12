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Eğitim masaya yatırıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde, öğretim yılının sona ermesinin ardından Kaymakam Davut Sinanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, eğitimin genel değerlendirilmesi yapıldı.

Eğitim masaya yatırıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde, öğretim yılının sona ermesinin ardından Kaymakam Davut Sinanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, eğitimin genel değerlendirilmesi yapıldı.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Eğitim masaya yatırıldı

Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürleri Nazan Tok ve Vedat Oymak ile Okul Müdürleri katıldı. Kaymakam Sinanoğlu, ‘Yaşam Penceremi Aç Projesi’nin öğrenci ve velilerin çeşitli değerlendirme araçları ile profilinin çıkartılarak, risk haritasının hazırlandığını, buna göre bir eylem planının yapılıp, bu manada örnek bir proje olduğunu söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, “Okuma-yazma, internet, sigara, alkol bağımlılıkları ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda yapılması gerekenler bir eylem planına bağlanmıştır. Kurumlarımız üzerine düşen görevleri yaptıkları taktirde geleceğimizden daha emin daha yaşanabilir bir Boğazlıyan’a kavuşacağımıza inancım tamdır” dedi.
Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, alan taraması yaparak, okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespit edildiğini kaydetti. Şimşek, ‘’Bu kişilere yönelik kurslar düzenlenmeye başlandı. Ayrıca üniversiteye giriş sınavları için önümüzde kalan süreç içerisinde okullarımız yoğun çalışmalar yürütecektir. Geçtiğimiz dönem içerisinde yapılan kodlama ve robotik kursları, geleneksel oyunlarımızın yaygınlaştırılması ve sportif faaliyetlerin önümüzdeki yıl tüm ilçe geneline yaygınlaştırılmasını planlıyoruz” diye konuştu. Daha sonra eğitim dönemi içerisinde karşılaşılan sorunlar masaya yatırılıp, önümüzdeki dönem aynı sorunlarla karşılaşılmaması için alınması gereken önlemler tartışıldı.

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