Eğitim kurumları yenileniyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Okul inşaatları ile ilgili ihale tarihlerini özel bir takiple Temmuz ayında yaparak, Ağustos ayında alanın yüklenici firmaya teslim edilip, 300 günlük bir süre içerisinde de inşaatların bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Vali Yurtnaç, “Eğitim standardını artıracağız, derken bunun iki noktası var. Bir tanesi okuldaki öğrencilerin başarılarının artırılması, diğeri ise öğrencilerimizin güzel binalarda eğitim alması, öğretmenlerimizin de eğitim vermesidir. Böylelikle öğrenci ve öğretmenlerimiz daha mutlu olacaklardır” dedi.

Vali Yurtnaç, 2017 Ağustos ayında inşaatına başlanılan 8 okul binaları inşaatlarının tamamlanmasıyla, okullardaki fiziki kalitenin artırılacağını, yaptıkları rutin değişiklikle inşaatların 4 ay öne tamamlanmasının sağlandığını ifade etti. Öğrencilerin artık güzel okullarda okuyacağına vurgu yapan Vali Yurtnaç, “Çocuklarımız içerisinde spor salonlarının, laboratuvarların, bilgisayar ve teknoloji sınıflarının daha kullanışlı olduğu, geniş bahçeli, oyun alanları olan daha güzel okullarda okuyacaklar. Devletimiz artık çok güçlü ve bunları yapmaya imkanımız var. Okulların fiziki yapısının güzel olması da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu güzel okullarda okuyacak öğrencilerimizin de başarılı olmaları, geçmişlerini bilmeleri, kimlik ve kişiliklerinin oluşması içinde çalışmalar yapıyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmayı bu yıl okullarımızda uygulayacağız” diye konuştu.

Yozgat’ta, Atatürk İlk ve Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Yerköy Namık Kemal İlkokulu binaları yenilenmek üzere ihale edildi.

