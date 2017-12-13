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Eğitim kalitesi artacak

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, eğitimdeki sorunların ortak bir çalışma ile çözümlenebileceğini söyledi.

Eğitim kalitesi artacak

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, eğitimdeki sorunların ortak bir çalışma ile çözümlenebileceğini söyledi.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Eğitim kalitesi artacak

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Ahmet Topuz, Başkan Yardımcıları Nurullah Nurdoğan, Prof. Dr Recep Şahingöz, Ali Cansever, sekreter Bilal Keskin, Avukat Fatih Yorulmaz ve Yurt müdürü Abdullah Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya hayırlı olsun ziyaretin de bulundular.  Eğitim sorunlarının konuşulduğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelindeki pansiyonlarda incelemelerde bulunduklarını belirterek, eğitimde öne çıkan sorunların çözümüne yönelik adımlar attıklarını söyledi.  Eğitim kalitesini artıracaklarını dile getiren Yazıcı, yapılacak çalışmalarda paydaşların yanı sıra toplumun da kendilerine destek vermesi gerektiğine değindi. Yozgat merkezde okul inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, birkaç yıl içerisinde eğitimde bina sorununun kalmayacağını ifade etti. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Ahmet Topuz, Yazıcı’ya görevinde başarılar diledi. Topuz, eğitime gerekli desteği vereceklerini belirterek, İlim Yayma Cemiyeti olarak öğrencilere yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

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