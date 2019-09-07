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Eğitim Güvenliği masaya yatırıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Başkanlığında toplanan okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim Güvenliği masaya yatırıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Başkanlığında toplanan okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eğitim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Eğitim Güvenliği masaya yatırıldı

Valilik salonunda yapılan toplantıya Vali Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Jandarma Komutanı Bigihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Özgünlü, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda Türkiye genelinde il ve ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda okullarda alınması gereken güvenlik önlemleri tartışıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yeni eğitim öğretim yılının pazartesi günü itibariyle başlayacağını söyledi. Yeni Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 6 maddeden oluşan tedbir listesini görüşerek karara bağlayacaklarını dile getiren Vali Çakır, bu toplantının sadece Yozgat il merkezinde değil ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirildiğini ifade etti. Vali Çakır’ın konuşmasının ardından öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışıla bilirliğinin kontrol edilmesi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonunun tamamlanması, diğer okullarda ise KGYS’ye entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemlerinin tamamlanması. Çocuklarımızın servislerle güvenli bir şekilde taşınmasına yönelik tedbirlerin alınması ve denetlenmesi, hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi. Okul çevrelerinde bulunan internet cafe gibi yerlerin denetlenmesi, özellikle okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi konuları görüşüldü.

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