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Eğitim dönemine hazırlık

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:54
Eğitim dönemine hazırlık

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul ve kurumlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarına start verdi. Öğretmenevi yatakhanelerinden başlanılarak, bahçe ve oturma alanları yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde tüm okullara Virüs Savar yapım çalışmaları sürüyor, okullara teslim edileceği kaydedildi. Yeni yılda hizmete girecek Kazım Karabekir Fen Lisesi Kütüphanesi ve öğretmenler odası yaptırıldı. Çok amaçlı salonun yapımı devam ediyor. Diğer okulların boya bakım onarım çalışmalarının planlaması yapıldı, Eylül ayına kadar çalışmaların tamamlanacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Dönemine Hazırlık
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