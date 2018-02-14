Eğitim değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar, slayt eşliğinde anlatıldı.

Okuma yazma seferberliği çalışmaları, ikinci yarıyıl hazırlıkları ile diğer konular görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Öğretmenlere yönelik bir memnuniyet anketinin oluşturulduğunu, bu ankete öğretmenlerin katılımının sağlanmasının önemine dikkat çekti.

‘Çelişmeden gelişme olmaz’ diyen Yazıcı, anket sayesinde eksik tarafların görülüp, süratli bir şekilde düzeltme yoluna gidilmesi gerektiğini Yazıcı, her 15 günde bir tüm okullarda kahvaltı yapmadan gelen öğrenci sayısının tespit edilip, velilerine ulaşarak konunun öneminin anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Yazıcı, ‘Okullarımızın 4 yıllık hedef belirleyerek, yılsonunda bu hedefin ne kadarına ulaştığını tespit etmesi gerekir. Örneğin önümüzdeki yıl okulumuz akademik başarısını yüzde 30 arttırma hedefi belirleyerek, bu hedef için gerekli çalışmaların yapılması, bunu da rapor halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze gönderilmesini istiyorum’ dedi.

Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’u makamında ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, istişarelerde bulunup, eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.