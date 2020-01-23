Edebiyat sokağından, Kütüphaneye

Okul Müdür Yardımcısı İhsan Başer’in öncülüğündeki sıra dışı uygulama ile öğrenciler, Edebiyat Sokağı’ndan geçerken öğrenmeye motive oluyor, bu yıl içerisinde yapılan z kütüphanesinden daha etkili ve verimli bir şekilde yararlanmaların da sağladı. Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Edebiyat Sokağı ve zenginleştirilmiş kütüphanenin ilk ziyaretçisi oldu. Kaymakam Kundakçı, Milli Eğitim Müdürü Ceylan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, ilk dönemin yorgunluğunu üzerlerinden atmalarına katkı verdi. Bu hafta itibari ile vatani görevini yapmak üzere görevinden ayrılacak olan Kaymakam Kundakçı'ya ‘hayırlı teskereler’ yazılı yaş pasta ise güne damga vurdu. Kaymakam Kundakçı, yapılan bu sürprizden sonra duygularını öğretmenlerle paylaşarak, kendilerine teşekkür etti. Kaymakam Kundakçı'ya bilgiler veren Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Rıza Uslu, öğrencilerin Türk edebiyatındaki şair ve yazarları tanımalarını sağlamak, genel kültürlerini, sanata olan ilgilerini arttırmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul koridorlarını ‘Edebiyat Sokağına’ dönüştürdüklerini söyledi. Uslu, ‘’Okul binamızın yeni hizmete açıldığı son yıllarda geliştirdiğimiz proje ve uygulamalar ile Saraykent'in gözdesi olmaya devam ediyor. Öğrencilerin öğrenmeye olan isteklerini arttırabilmek dahası moral ve motivasyonlarını arttırabilmek üzere yapılan edebiyat sokağı ve teknoloji ile zenginleştirilmiş kütüphanemizin tasarlanmasında yoğun bir çaba harcadık. Yapılan tasarımlarda Edebiyat sokağına yerleştirilen banklarımız ile kitap okuyan öğrencilerimize okulun resmiyet ortamından öte günlük yaşamın rahatlık ve konforu ile kitap okuma, araştırma azmini yükselttiğini görmekteyiz. Duvarları süsleyen materyal, metin ve çizimlerle de Türk edebiyatında önemli yeri olan şairleri yakından tanıma fırsatını öğrencilerimizin bulmaları bizleri son derece mutlu etmektedir. Son olarak ise tasarım ve kullanım ortamı ile ilgili çeken Z kütüphane ile öğrencilerimiz hem okuma hem de kaliteli zaman geçirme imkanını ile boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Edebiyat sokağımızın yapımında emeği geçen müdür yardımcımıza, okulumuzun edebiyat öğretmenlerine ve ilçemizde görsel sanatlar tasarımları ile büyük faydaları olan görsel sanatlar öğretmenine teşekkür ediyorum" dedi.