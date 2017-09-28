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-Edebiyat Atölyesi açılacak

TÜRKİYE İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 7 Bölgesinde Edebiyat Atölyeleri’ projesi kapsamında Yozgat’ta Edebiyat Atölyesi açılacak.

-Edebiyat Atölyesi açılacak

TÜRKİYE İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 7 Bölgesinde Edebiyat Atölyeleri’ projesi kapsamında Yozgat’ta Edebiyat Atölyesi açılacak.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:05
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-Edebiyat Atölyesi açılacak

İLESAM Yozgat Temsilcisi Ahmet Sargın, projenin Yozgat’ta uygulanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Aynı zamanda Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Ahmet Sargın, projenin 7 vilayette yürütüldüğünü, bu illerden bir tanesinin de Yozgat olduğunu söyledi.
Ahmet Sargın, aynı zamanda ‘Yazarlık Okulu’ diye de bilinen edebiyat atölyelerinde yazarlığa giriş, şiir türü, hikaye yazma, roman, tiyatro, deneme, gezi ve hatıra türleri hakkında kursiyerlere konusunda uzman akademisyenler tarafından dersler verileceğini bildirdi. Sargın, “Şu anda müracaatlarımız başlamıştı. Kursa 14-29 yaş arası öğrenci alımı yapacağız. Kurslarımız ücretsiz olacak. Ayrıca kursta ihtiyaç duyulan kalem, defter ve dosya gibi ihtiyaçları da biz temin edeceğiz. Kurslar Cumartesi ve Pazar günleri iki ders saati olarak, toplam iki ay sürecek. Kurs sonunda kabiliyetli kişi ve öğrenciler tespit edilip, eserleri yayınlanacak ve ödül töreni düzenlenecek” dedi.

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