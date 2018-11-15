Düşler Atölyesi Sınıfı

Yoldaş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul ziyaretleri kapsamında Namık Kemal İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yoldaş, Namık Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni olan Fatih Kayar’ın çabası doğrultusunda, okul idaresi ve velilerin de desteğiyle örnek bir eğitim yuvası haline getirdiği sınıfında, örnek çalışmalarından dolayı tebrik edip, ‘teşekkür belgesi’ verdi. Yoldaş, TANAP Projesi kapsamında okul içerisine yapılan düşler atölyesi sınıfını da ziyaret etti. Yoldaş, özverili çalışmalarından dolayı okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.