Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93287
ALTIN
212.848
DOLAR
5.4542
STERLİN
7.1105
EURO
6.1840

Düşler Atölyesi Sınıfı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, TANAP Projesi kapsamında yapılan düşler atölyesi sınıfını ziyaret etti, çalışmalardan dolayı ilgili okul idarecisi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Düşler Atölyesi Sınıfı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, TANAP Projesi kapsamında yapılan düşler atölyesi sınıfını ziyaret etti, çalışmalardan dolayı ilgili okul idarecisi ve öğretmenlere teşekkür etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:59
8 Okunma
Düşler Atölyesi Sınıfı

Yoldaş, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul ziyaretleri kapsamında Namık Kemal İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yoldaş, Namık Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni olan Fatih Kayar’ın çabası doğrultusunda, okul idaresi ve velilerin de desteğiyle örnek bir eğitim yuvası haline getirdiği sınıfında, örnek çalışmalarından dolayı tebrik edip, ‘teşekkür belgesi’ verdi. Yoldaş, TANAP Projesi kapsamında okul içerisine yapılan düşler atölyesi sınıfını da ziyaret etti. Yoldaş, özverili çalışmalarından dolayı okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Düşler Atölyesi Sınıfı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okullar mercek altında
Okullar mercek altında
Demokrasi Eğitimi
Demokrasi Eğitimi
Mesleki Yönelim Test Bataryası
Mesleki Yönelim Test Bataryası
Pansiyon denetimi
Pansiyon denetimi
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Adaylık Kaldırma sınavı
Adaylık Kaldırma sınavı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim