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Divanlı’ya ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Divanlı Refika-Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Divanlı’ya ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Divanlı Refika-Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu’nu ziyaret etti.

17 Eylül 2019 Salı 15:54
Divanlı’ya ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul idarecilerinden uygulanan projeler, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi aldı, okulda incelemeler yaptı.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.
Öğretmenlerle de görüşen Yazıcı, öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlanması, dezavantajlı öğrencilerin tespiti, veli öğrenci sorun analizi ve çözüm önerileri, 2023 Eğitim Vizyonu, beceri ve tasarım atölyeleri, sosyal öğrenme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma konularına değindi. Öğretmenlerin talep ve isteklerini de dinleyen Yazıcı ziyaretini sonlandırdı.

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