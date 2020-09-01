DERS ZiLi ÇALDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Uzaktan Eğitimin ilk ders zilini çaldı. Yozgat Merkez Ortaokulunda düzenlenen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile okul müdürü, öğretmenler katıldı. İstiklal Marşımız söylendi, şanlı bayrağımız göndere çekildi, çalınan ders zili ile uzaktan eğitim süreci başlatıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okullarda her türlü hijyen tedbirinin alındığını, uzaktan eğitim ile ilgili tüm öğretmenlerin görevlendirildiğini, hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Sağlık, esenlik ve mutluluk içeresinde bir ders yılı temennisinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı eğitim camiası ve eğitime katkı sağlayan herkese teşekkür etti.