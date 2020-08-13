Ders kitapları geldi

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaşmaya başladı. Ders kitaplarının ihale, sözleşme, baskı süreçlerine bu yıl erken başladı. Bakanlık tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandığı kaydedildi. Öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacakları bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, 2020-2021 Eğitim öğretim yılı kitaplarının ilçeye geldiğini duyurdu. Okulların açılış tarihine kadar tüm öğrencilerin kitaplarının okul sıralarına dağıtılmasının planlamasının yapılacağı ifade edildi.