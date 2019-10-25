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Dekanlıkta nöbet değişimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine Ankara Üniversitesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Dündar atandı.

Dekanlıkta nöbet değişimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine Ankara Üniversitesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Dündar atandı.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Dekanlıkta nöbet değişimi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın uhdesinde bulunan Dekanlık görevi, düzenlenen devir teslim töreni ile Dündar’a teslim edildi. Rektör Karadağ, görev devir teslim heyecanı ve mutluluğu birlikte yaşamak, yeni bir başlangıcı hep birlikte paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Karadağ, “Prof. Dr. Abdulkadir Dündar hocamız alanında yetişmiş uzun yıllar bu alanda hizmet görmüş bir arkadaşımız. Uhdemde olan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini işinin ehli olan kendilerine teslim ediyorum. İlahiyat Fakültesi için alanında uzmanlaşmış bir dekanımızın deneyim ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanacağımız yönünde inancım tam. Dekanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını diler, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini teslim alan Prof. Dr. Abdulkadir Dündar ise, İlahiyat Fakültesi koltuğuna oturmanın sorumluluğu ve bilincinde olduğunu vurguladı. Dündar, akademik-idari personel, öğrenciler ile birlik-beraberlik içinde İlahiyat Fakültesini bulunduğu yerden daha ileriye götürmek için çalışacaklarının altını çizdi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın destekleri ile üniversiteyi geliştirmek adına ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini de sözlerine ekledi. Devir teslim töreninde öğrencilerde hazır bulundu. 
 

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