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Değerler Eğitimi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında iki yıldır devam eden ‘Değerler Eğitimi’ seminerlerine ilk, orta ve liselerde sürdürülüyor.

Değerler Eğitimi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında iki yıldır devam eden ‘Değerler Eğitimi’ seminerlerine ilk, orta ve liselerde sürdürülüyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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Değerler Eğitimi

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine imam Ahmet Dal tarafından değerler eğitimi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal’ın da katıldığı eğitimde, gençlerimizin milli manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kapal, öğrencilerin vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, iyilik, güzellik, hoşgörü, yardımseverlik, dostluk gibi değerlerle donatılması gerekliğinin altını çizdi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Anaokulunu da ziyaret etti. Ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kapal, okul idaresine başarılar diledi. 

Anahtar Kelimeler:
ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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