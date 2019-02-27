Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine imam Ahmet Dal tarafından değerler eğitimi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal’ın da katıldığı eğitimde, gençlerimizin milli manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kapal, öğrencilerin vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, iyilik, güzellik, hoşgörü, yardımseverlik, dostluk gibi değerlerle donatılması gerekliğinin altını çizdi. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Anaokulunu da ziyaret etti. Ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kapal, okul idaresine başarılar diledi.