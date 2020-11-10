Değerlendirme yaptılar

Aksoy, eğitimin en önemli mihenk taşı olan velilerle yapılan, yapacak projelerimiz hakkında bilgi verdi. Aksoy, ‘’Pandemi süreci ile ilgili okullarımızda aldığımız tedbirleri velilerimizin yerinde görmesi ve takdir etmesi bizleri mutlu etti. Öğretmenlerimizle değerlendirme toplantısı yaptık. Okul Müdürü Kanber Mutlu Kalender şahsında tüm arkadaşlarımıza teşekkür ettik ve Mevlana'nın Mesnevi’sini hediye ettik. Öğrencileri için mesai kavramı tanımadan fedakârane çalışan kıymetli idarecilerimi, öğretmenlerimi ve yardımcı personellerimizi tebrik ediyorum. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ diye konuştu.