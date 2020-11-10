Değerlendirme yaptılar

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KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Gümüşsu İlk-Ortaokulu veli toplantısına katılarak, velilerle eğitimle ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

10 Kasım 2020 Salı 00:52
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Aksoy, eğitimin en önemli mihenk taşı olan velilerle yapılan, yapacak projelerimiz hakkında bilgi verdi. Aksoy, ‘’Pandemi süreci ile ilgili okullarımızda aldığımız tedbirleri velilerimizin yerinde görmesi ve takdir etmesi bizleri mutlu etti. Öğretmenlerimizle değerlendirme toplantısı yaptık. Okul Müdürü Kanber Mutlu Kalender şahsında tüm arkadaşlarımıza teşekkür ettik ve Mevlana'nın Mesnevi’sini hediye ettik. Öğrencileri için mesai kavramı tanımadan fedakârane çalışan kıymetli idarecilerimi, öğretmenlerimi ve yardımcı personellerimizi tebrik ediyorum. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ diye konuştu.

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