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Yozgat
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Değerlendirme toplantısı

YENİFAKILI İlçesinde, okul müdürleri toplanarak, değerlendirmede bulundu. Toplantı sonrasında ‘Okulum Temiz’ projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan okulların sertifikaları, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın sunduğu teşekkür belgeleri Kaymakam Halil Yazıcı, Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürleri Berkant Vergili ve Bekir Demirezen tarafından verildi. İlçedeki okullarının tamamının belge almaya hak kazandığı bildirildi.

13 Ekim 2020 Salı 00:48
Değerlendirme toplantısı
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Son Güncelleme: 12.10.2020 17:49
Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Toplantısı
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