Çözüm'de yarışma

Yozgat Çözüm Koleji’nde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında ‘İstiklal Marşı’nı en güzel okuma’ yarışması düzenlendi.

Çözüm Koleji Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda düzenlenen yarışmaya finallere kalan 8 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Darüşşifa Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldırım ve Darüşşifa Sağlık Meslek Lisesi Edebiyat öğretmeni Bektaş Güren yaptı.

Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Yarışmada 1/A sınıfından Rümeysa Akdemir ve 4/A sınıfından Erol Sözüer eşit puana sahip olarak iki öğrenci de birinciliği elde ederken ortaokullarda ise 6/B sınıfı öğrencilerinden Melike Didem Karaaslan birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve madalyalarını Vali yardımcısı Şükrü Çakır ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı verdi.