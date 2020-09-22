Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1087
ALTIN
469.880
DOLAR
7.6148
STERLİN
9.7822
EURO
8.9402

Çocukların okul özlemi

YERKÖY ilçesinde yüz yüze eğitimde ilk ders zili çalarken, miniklerin okula olan özlemi de dikkatlerde kaçmadı.

22 Eylül 2020 Salı 00:18
Çocukların okul özlemi

 Uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle devam eden ilk gününde ülke genelinde olduğu gibi Yerköy ilçesinde de okullarda İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından ilk ders zili çaldı. Her eğitim öğretim yılının ilk günü okullara hayat veren öğrenciler, okullarına akın etti, sınıflarına heyecanla koşup, sıralarına oturdu. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, ‘’Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle okullarıyla buluştu. Öğrencilerimizi okullarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte kısa bir süre sonra tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizi okullarımızda görebilmek ümidiyle'' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Çocukların Okul özlemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DERS ZiLi ÇALDI
DERS ZiLi ÇALDI
Balonlarla donatıldı
Balonlarla donatıldı
Hediye verdiler
Hediye verdiler
Tüm okullarda gerekli tedbirler alındı
Tüm okullarda gerekli tedbirler alındı
Ders zili bugün çalıyor
Ders zili bugün çalıyor
Eğitim planlaması yapıldı
Eğitim planlaması yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim