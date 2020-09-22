Çocukların okul özlemi

Uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle devam eden ilk gününde ülke genelinde olduğu gibi Yerköy ilçesinde de okullarda İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından ilk ders zili çaldı. Her eğitim öğretim yılının ilk günü okullara hayat veren öğrenciler, okullarına akın etti, sınıflarına heyecanla koşup, sıralarına oturdu. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, ‘’Tedbirlerimiz alındı, okullarımız hazırlandı, öğretmenlerimiz, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz güvenle okullarıyla buluştu. Öğrencilerimizi okullarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte kısa bir süre sonra tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimizi okullarımızda görebilmek ümidiyle'' dedi.