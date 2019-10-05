Çocukların hayvan sevgisi

Yozgat’ta ise AYÇ Okulları öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sokağa hayvanlar için yiyecek bıraktı. Öğretmenlerinin rehberliğinde Sorgun ilçesindeki Geçici Barınağa gelen çocukları Sorgun belediye Başkanı M. Erkut Ekinci karşıladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarla keyifli bir gün geçiren çocuklar, bazı yavruları da kucaklarına alıp sevme imkanı buldu. Çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek, hayvanları korumakla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret esnasında çocuklar yanlarında getirdikleri mamaları veteriner hekimlerin kontrolünde hayvanlara hediye etti. Yozgat AYÇ Okulları’nda eğitim gören öğrenciler ise, öğretmenleriyle birlikte temin ettikleri yem ve yiyecekler ile su dolu kapları okul çevresinde, hayvanların yoğun olarak görüldüğü bölgelere bıraktı. Hayvanlarla erken yaşlardan itibaren içselleştirilerek kurulan sağlıklı bir ilişkinin, çocuklara sorumluluk sahibi olmaktan, ahlaki değerlerin gelişimine kadar pek çok katkı sağladığı kaydedildi.