Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96197
ALTIN
240.267
DOLAR
5.8646
STERLİN
7.5759
EURO
6.5799

ÇOCUKLARIN COŞKUSU

YOZGAT’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı.

ÇOCUKLARIN COŞKUSU

YOZGAT’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
72 Okunma
ÇOCUKLARIN COŞKUSU

Yozgat’ta 23 Nisan kutlamaları Cumhuriyet Alanı’na çelenk sunumuyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve CHP tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhuriyet Alanındaki tören sonlandı. Törenlere, hava muhalefeti dikkate alınarak Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da törende hazır bulundu.  Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TBMM'nin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Yazıcı, tarih boyunca bağımsızlığı şiar edinmiş necip milletin hürriyet mücadelesindeki kararlığının en önemli dönüm noktalarından birisinin TBMM'nin açılışı olduğunu vurguladı. Yazıcı, "Üç kıtada hüküm süren ecdadımıza ve vatanımıza karşı 1. Dünya Savaşı'nda ve akabinde yapılan işgaller, Anadolu'da bağımsızlık sevdasının tutkuya dönüşmesine sebep olmuş ve Atatürk'ün önderliğinde kurutuluş mücadelesi başlamıştır" diye konuştu.  Törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Tören sonunda Yozgat Valisi Kadir Çakır, 23 Nisan konulu resim yarışmasında il birincisi olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Öğrencisi Eda Ceylan’ı tebrik etti. Vali Çakır, Eda Ceylan ve diğer derece yapan öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sinema Şenliği
Sinema Şenliği
Makamını çocuklara bıraktı
Makamını çocuklara bıraktı
Pazarören Mezunları buluştu
Pazarören Mezunları buluştu
Okul boyanacak
Okul boyanacak
Okul duvarları renklendi
Okul duvarları renklendi
Karma resim sergisi
Karma resim sergisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim