ÇOCUKLARIN COŞKUSU

Yozgat’ta 23 Nisan kutlamaları Cumhuriyet Alanı’na çelenk sunumuyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve CHP tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhuriyet Alanındaki tören sonlandı. Törenlere, hava muhalefeti dikkate alınarak Rıza Kayaalp Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da törende hazır bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TBMM'nin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Yazıcı, tarih boyunca bağımsızlığı şiar edinmiş necip milletin hürriyet mücadelesindeki kararlığının en önemli dönüm noktalarından birisinin TBMM'nin açılışı olduğunu vurguladı. Yazıcı, "Üç kıtada hüküm süren ecdadımıza ve vatanımıza karşı 1. Dünya Savaşı'nda ve akabinde yapılan işgaller, Anadolu'da bağımsızlık sevdasının tutkuya dönüşmesine sebep olmuş ve Atatürk'ün önderliğinde kurutuluş mücadelesi başlamıştır" diye konuştu. Törende öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Tören sonunda Yozgat Valisi Kadir Çakır, 23 Nisan konulu resim yarışmasında il birincisi olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Öğrencisi Eda Ceylan’ı tebrik etti. Vali Çakır, Eda Ceylan ve diğer derece yapan öğrencilere hediye takdiminde bulundu.



