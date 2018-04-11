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Çocuklardan Masallar

SARIKAYA ilçesinde hayata geçirilen ‘Çocuklardan Masallar’ adlı kitapta imzası bulunanlara ‘teşekkür belgesi’ verildi.

Çocuklardan Masallar

SARIKAYA ilçesinde hayata geçirilen ‘Çocuklardan Masallar’ adlı kitapta imzası bulunanlara ‘teşekkür belgesi’ verildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Çocuklardan Masallar

Sarıkaya Şehit Metin Arslan İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Tolgay Cengiz rehberliğinde, aynı sınıf öğrencilerinin yazmış olduğu ´’Çocuklardan Masallar’  adlı kitap beğenildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, çalışmadan dolayı, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Yazıcı, kitapta imzası bulunan öğretmen ve öğrencilere bir de ‘Teşekkür Belgesi’ imzalayarak, gönderdi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘Teşekkür Belgeleri’ ile birlikte öğrencilere birer kitap hediye etti. 

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