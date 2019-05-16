Çocuklara drama eğitimi

Drama Eğitmeni Burak Tuğrul Başel, böyle bir organizasyonun içinde olduklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, çocukların bizlerin geleceği olduğunu, sadece diyabetli çocuklara yönelik olmayacak çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, ‘’Önemli olan diyabetli çocuklarımızla hepsini bir araya getirerek, öz güvenlerini artırmak. Tüm çocuklar bizim için ayrı bir elmas parçası. Elimizden geldiğince çocuklarımızı spor, sanat ve müzikle destekleyeceğiz. Bize bu imkanı sunan İl Kültür Müdürlüğümüze, Bozok Üniversitesi Kabare Sanat Topluğuna, çocuklarımıza ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.