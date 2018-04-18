Çimlerde okudular

Merkez Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri Türkçe Öğretmeni Cavit Şener gözetiminde okul önünde kitap okudu. Güneşli havayı verimli şekilde değerlendirerek, derslerinin bir bölümünü burada yapan öğrenciler, kentin en işlek caddesi Lise Caddesi’ndeki vatandaşlara da örnek oldular. Öğrenciler, çimler üzerinde kitap okumanın daha zevkli ve verimli olduğunu söylediler.