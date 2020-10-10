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Cep telefonu ve Bilgisayarlar Vali Polat’tan

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yozgat Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Okulum Kütüphane’ projesi kapsamında kütüphaneye çevrilen sınıfın açılışında yer alan öğrencilere Cep Telefonu ve Bilgisayar alma sözü verdi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 00:39
Cep telefonu ve Bilgisayarlar Vali Polat’tan

 Vali Polat, öğrencilerin cep telefonlarını bırakarak çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Cep telefonlarını bırakıp çalışırlar ve Türkiye’de ilk 100’e girme başarısı gösteren öğrencilere istedikleri Cep Telefonunu veya bilgisayarı marka ve modeli ne olursa olsun alma sözü verdi. Devletin bütün imkanlarını öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için seferber ettiklerini dile getiren Vali Polat, ‘’Öğrencilerimiz bizden istesinler bizler onlar için her şeyi yaparız. Eksik oldukları, zorlandıkları dersler olduğunda onlara kurslar açabiliriz. Yeter ki onlar ders çalışsınlar ve istedikleri okullara gidebilsinler’’ dedi.

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Cep Telefonu Ve Bilgisayarlar Vali Polat’tan
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