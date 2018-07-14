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Bozok’ta Milli Birlik Günü

BOZOK Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

Bozok’ta Milli Birlik Günü

BOZOK Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Bozok’ta Milli Birlik Günü

İlk olarak kampus alanında bulunan Erdoğan Akdağ Camiinde terör ve 15 Temmuz şehitleri için mevlidi şerif okutuldu. Cuma namazı öncesi okutulan mevlidi şerife Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunmasının ardından şehitler ve hain gecenin bir daha yaşanmaması için dua edildi. Anma programı kapsamında Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi” açılışı yapıldı. Sergide, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden kesitler yer aldı. Sergi fotoğrafları dikkatle inceledi. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, “15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk silahlı kuvvetlerinin içine sinsice sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi; devletimize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden biri olarak tarihe geçmiştir’’ dedi.

Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun Akkaya tarafından verilen konferansta ise “15 Temmuz Darbe Girişiminin Dini Arka Planı” konusu ele alındı.

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