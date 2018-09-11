Bozok’ta istifa

Böyükata, vekâleten yürüttüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinden istifa ettiğini, sosyal medya hesabından da duyurdu. Böyükata, ‘’Görevde olduğum süre içerisinde şahsıma karşı duyulan güvenden ötürü memnuniyetimi beyan eder, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü ile yönetim grubuna, Fakültemiz akademik ve idari personeli ile bütün çalışanlarına, uzaktan ve yakından olumlu katkılarıyla güzel çalışmalar ortaya koymamıza vesile olan dostlarıma ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

Böyükata, istifası ile ilgili herhangi bir gerekçe göstermedi.