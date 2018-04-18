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Bozok tanıtımını sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi Konya ve Kayseri’de düzenlenen ‘Üniversite Tercih Günleri’ yükseköğretim fuarlarına katıldı.

Bozok tanıtımını sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi Konya ve Kayseri’de düzenlenen ‘Üniversite Tercih Günleri’ yükseköğretim fuarlarına katıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok tanıtımını sürdürüyor

Yükseköğretim fuarlarında üniversitenin tanıtım temsilcileri tarafından öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar hakkında bilgi verildi, tanıtım materyalleri dağıtıldı. Konya Dedeman Otel’de gerçekleştirilen Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yükseköğretim fuarı kapsamında Üniversite Tercih Günleri’ne 5’i devlet üniversitesi olmak üzere 42 üniversite katıldı. Konya ve ilçelerinde öğrenim gören yaklaşık 7 bin 200 lise öğrencisi fuarı ziyaret etti. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen yükseköğretim tanıtım fuarına 4’ü devlet üniversitesi olmak üzere 36 üniversite standı yer aldı. Eğitim fuarını 12. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 6 bin lise öğrencisi, veliler ve rehber öğretmenler ziyaret etti.

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