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Bozok standı ilgi gördü

BOZOK Üniversitesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte açtığı standı büyük ilgi gördü.

Bozok standı ilgi gördü

BOZOK Üniversitesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte açtığı standı büyük ilgi gördü.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Bozok standı ilgi gördü

Cebeci Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Tanıtım ve Kariyer Günleri’ etkinliğine 30 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rasim Güney, etkinliğin açılışını yaptı. Mamak ve Elmadağ ilçesinden 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ve velilerinin ziyaret ettiği eğitim fuarında, üniversite temsilcileri tarafından tanıtım materyalleri dağıtılarak, Bozok Üniversitesi’nin akademik programları, yerleşke, yurt, sosyal, kültürel ve sportif imkanları hakkında bilgi verildi.

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