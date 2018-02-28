Bozok standı ilgi gördü

Cebeci Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Tanıtım ve Kariyer Günleri’ etkinliğine 30 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rasim Güney, etkinliğin açılışını yaptı. Mamak ve Elmadağ ilçesinden 11. ve 12. Sınıf öğrencileri ve velilerinin ziyaret ettiği eğitim fuarında, üniversite temsilcileri tarafından tanıtım materyalleri dağıtılarak, Bozok Üniversitesi’nin akademik programları, yerleşke, yurt, sosyal, kültürel ve sportif imkanları hakkında bilgi verildi.