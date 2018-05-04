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Bozok Sempozyumu başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bozok Sempozyumu dün gerçekleştirilen ‘Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı’ konulu program ile başladı. 

Bozok Sempozyumu başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bozok Sempozyumu dün gerçekleştirilen ‘Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı’ konulu program ile başladı. 

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Bozok Sempozyumu başladı

Bozok Üniversitesi Kültür Merkezi’nde başlayan konferanslarda Yozgat’ın sosyo-ekonomik, kırsal göç ve bölgesel kalkınma, tarımsal faaliyetler ve istihdam olanakları ile üniversite-şehir ilişkileri masaya yatırılacak ve Yozgat’ın bugünü ve yarını ele alınacak. 
Programın açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, fakülte dekanları, daire müdürleri, çok sayıda akademisyen ve araştırmacı ile öğrenciler katıldı. 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun Yozgat’ta yapılmasının hem üniversite hem de il açısından gurur verici olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı konuşmasında “Kalkınma ne bir kurumun işi ne de bürokratların işi. Kalkınma halkın işidir. Ancak halkın işi olan bu kalkınmayı da harekete geçirecek potansiyeli kinetiğe çevirecek konuda sistemdir. Sisteminiz insanları yönlendirir ve yönetirse, desteklerse orada bakarsınız ki belli bir hareketlilik ve gayret oluşur. Bunun nihayetinde de ortaya hem ekonomik hem de sosyal değerler çıkar” dedi. 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ise üniversitenin bölgeye katkı sağlayan kurumlar olduğunu söyleyerek “Üniversiteler bölgesel kalkınmaya dönük misyon farklılaşması adı altında bulundukları şehirde ve şehrin imkanlarıyla kalkınma faaliyetleriyle özdeşleşmek suretiyle enerjilerinin bir kısmını buna ayırmak durumundadırlar. Eğer bölgeler kendi içerisinde yeterince kalkındırılabilirse istenmeyen sonuçlar doğuran göçler nüfus hareketleri azalır ya da sıfırlanır. Her bölgenin kendi şartları içerisinde ülke ve bölge kalkınmasına önemli katkıları vardır ve olacaktır. Yeter ki bölgelerin kendi imkanları harekete geçirilebilsin” şeklinde konuştu. 
Rektör Karacabey amaçlarının Yozgat’ın tarihini ve kültürünü hem ülkeye hem dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek “Yozgat’ın sahip olduğu imkanları harekete geçirmek için halkla işbirliği yapmak. Yozgat’ta ilimizde bulunan kurumlarla işbirliği yapmak. Bu noktada Tarım İl Müdürlüğü ve kültür Müdürlüğü ile yaptığımız ortak programların önemli olduğuna inanıyorum. Yozgat’ın dinamikleri henüz harekete geçirilebilmiş değil. Yozgat’ın yer altı tarihi yeryüzünden çok daha eski ve çok daha zengindir. Yer altı tarihi eğer ortaya çıkarılabilir ve tanıtılabilirse Yozgat’ı bilim dünyasına ve ekonomik alanda tanıtmak noktasında çok büyük bir gayret yerine getirilmiş olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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