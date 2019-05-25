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Bozok, rektörünü bekliyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan, Bartın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YÖK tarafından gerçekleştirilecek toplantının ardından Yozgat’a gelerek görevine başlayacağı belirtildi.

Bozok, rektörünü bekliyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan, Bartın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YÖK tarafından gerçekleştirilecek toplantının ardından Yozgat’a gelerek görevine başlayacağı belirtildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Bozok, rektörünü bekliyor

Önceki gün gece Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aralarında Yozgat Bozok Üniversitesi’nin de bulunduğu 11 üniversitenin rektörleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, hemşerimiz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 1968 yılında Akdağmadeni ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında lisansını Konya Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından dördüncüsü Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinde konuşan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Karadağ, "Çift kanatlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin vicdan, izan ve sorumluluk bilincinde olmasını istiyoruz. Aynı zamanda da donanımlı gençler olarak mezun olmaları için gayret ediyoruz. Bu noktada öğrencilerimizi alanında yetkin kişilerle bir araya getirerek, deneyimlerinden faydalanmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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