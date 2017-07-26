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Bozok İstanbul'da

Bozok Üniversitesi Educaturk Yükseköğretim Günleri kapsamında İstanbul’da düzenlenen üniversite tercih fuarına katıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ev sahipliğinde 21-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, üniversite adaylarına doğru ve isabetli tercih yapma imkânı tanındı. 

Bozok İstanbul'da

Bozok Üniversitesi Educaturk Yükseköğretim Günleri kapsamında İstanbul’da düzenlenen üniversite tercih fuarına katıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ev sahipliğinde 21-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, üniversite adaylarına doğru ve isabetli tercih yapma imkânı tanındı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10
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Bozok İstanbul'da

Üniversitelerin eğitim ve öğretim olanaklarının yanı sıra kariyer planlamasında doğru tercihlerin belirlenmesine destek olmak üzere rehberlik bilgilerinin de yer aldığı fuar etkinliğine çok sayıda devlet ve vakıf üniversiteleri aynı çatı altında öğrencilerle buluştu. Yaklaşık 12 bin öğrencinin ziyaret ettiği fuar alanında, üniversitemiz standı yoğun ilgi gördü. 
Fuara katılan öğrenci ve velilere Bozok Üniversitesine ait tanıtım materyalleri dağıtılırken, Üniversite birimleri, sağladığı imkânlar ve kazandırdıkları hakkında bilgiler verildi. Tüm eğitim birimlerinin yanı sıra şehrin ve üniversitemizin sosyal, sportif ve kültürel olanakları da stant görevlilerimiz tarafından detaylı şekilde anlatıldı.
Fuarda Genel Sekreter Yardımcısı ve Öğrenci işleri Daire Başkanı Osman Özer, üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, kontenjanlar, sosyal ve fiziki imkânlar üniversitemizin yeni bölüm ve programları, modern ve öğrenci merkezli kampus hakkında katılımcı öğrenci ve velilerine  bilgiler aktararak sorularını cevaplandırdı.
Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen seminerler ile “En İyi Tercih Nasıl Yapılır”, “Doğru Tercih”, “Geleceğini Planla”, “Tercihin Sana Ne Kadar Uygun”, “ Kusursuz Kariyer Yoktur”, “Doğru Tercihin Püf Noktaları”  konularında öğrencilere bilgi verildi.
 

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