Bozok evini güzelleştiriyor

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, kampüs alanı içerisine bir adet kış kafeteryası, süs havuzu ve yeni yeşil alanlar inşa ettiklerini söyledi.

Rektör Salih Karacabey, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte kampüsü gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Karacabey, yapımı tamamlanan kış kafeteryasının, soğuk olan Yozgat’ta öğrencilere kışın da kampüs içerisinde çay içme ve vakit geçirme imkanı tanıyacağını ifade etti.

Kampüs içerisinde bulunan tarihi köprünün restore edilerek, öğrencilerin kullanımına sunulduğunu aktaran Karacabey, “Ayrıca köprünün altına bir süs havuzu inşa ettik, çevresini kamelyalar ve yeşil alan ile donatarak, yürüme yolları inşa ettik” diye konuştu.

Heyet kampüste devam eden diğer inşaat ve projeleri de yerinde inceledi.

