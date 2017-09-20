Bozdağ’dan gençlere tavsiye

AK Parti hükümetleri döneminde milletvekilliği, Grup Başkanvekilliği, Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı ve son olarak yeniden Başbakan Yardımcısı olarak önemli görevler üstlenen Bekir Bozdağ, üniversiteye yeni başlayan gençlere seslendi.

Bugün yetişecek olan yeni neslin milletin ve devletin bugünü ve geleceğine sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Bekir Bozdağ, FETÖ/PDY gibi terör örgütlerinin Türkiye’de aklını ve kalbini rehin aldığı, uyuşmuş bir insan tipi ortaya çıkardığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Akıl var kullanmıyor, kalp var kullanmıyor. Kullanmadıktan sonra niye taşıyorsunuz ki bunları? Onun için ben değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize diyorum ki hayatın her alanında aklı hür, kalbi hür, vicdanı hür, irfanı hür olursanız sizde kazanırsınız, ülkemize de kazandırırsınız, çalıştığınız yere de kazandırırsınız. Milletimize ve devletimize daha büyük bir yardımı yapmış olursunuz” dedi.

Bekir Bozdağ, aklını, kalbini, irfanını ve vicdanını bir ideolojiye esir edenlerin akıl ve kalp hürriyetini kaybetmiş insanlar topluluğu olacağını söyleyen Bakan Bozdağ, “Akıl hürriyetinin sağlığını üniversiteler korumalıdır, vicdan ve kalp hürriyetinin sağlığını üniversiteler ve hepimiz korumalıyız. Öyle bir anlayış vermeliyiz ki başka fikirler karşısında yüzü gözü bambaşka olmasın. Fikirle mücadeleyi fikirle, akılla mücadeleyi akılla yapabilsin, bilgiyle mücadeleyi bilgiyle yapabilsin” diye konuştu.

TEK TİP OLMAYIN ÇAĞRISI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gençlere ‘tek tip olmayın’ çağrısında bulundu.

Bekir Bozdağ, “FETÖ’nün yaptığı gibi sadece belli yazarların kitaplarını okutursak, sadece belli televizyon kanallarını izletirsek, sadece belli dergiler takip ettirilirse, sadece belli adamlara kendinizi hapseder ve hapsedilmeyi iyi bir şeymiş gibi gençlere öğretirsek işte o gence en büyük kötülüğü biz yapmış oluruz” dedi.

Bekir Bozdağ, böyle yetişen gençlerin bir kitap ve dergi dışında yazılan her şeyi yanlış gördüğüne dikkat çekerek,

“Televizyonda başka bir adamı görünce televizyonu kapatıyor. Birini televizyonda gördüğünde kapatıyorsanız sizin aklınız hür değildir. Bir ideolojinin esiri olmuşsunuz ve o ideolojiyi benimsemeyen birini görmeyi tahammül edemiyorsunuz demektir. Hür olmayan birisi, birilerini hür olarak yetiştiremez” şeklinde konuştu.

“REHİN ALIYORLAR”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ, PKK, DHKPC ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin aklı, vicdanı, kalbi ve irfanı rehin aldıkları söyleyerek gençlere bu konuda dikkat etmelerini vurguladı.

Bekir Bozdağ, “Terör örgütleri aklı, vicdanı, kalbi ve irfanı rehin aldıkları için terör örgütüne kattığı insanları öldürmeye ve ölmeye ikna edebiliyor. Mesela Türkiye’de DHKPC diye bir terör örgütü var. Sadece kapitalistlerin ve emperyalistlerin talimatını yerine getiren bir örgüt. Onların tetikçisi bunlar. Ama bakın hala ‘Emperyalizme karşı omuz omuza derler’ Yahu senin patronun emperyalistin kucağında oturuyor. Kimi öldür derse Türkiye’de onu öldürüyorsun. Ama o bunu göremez çünkü akıl esir. Emperyalizme karşıysan Tayyip Erdoğan’ın yanında duracaksın, emperyalistlere en büyük meydan okumayı bugün Türkiye’nin Cumhurbaşkanı yapıyor. Eğri oturalım ama doğru konuşalım. Örgüt bunları alıyor beyni yıkıyor ve bambaşka bir noktaya getiriyor. PKK’da öyle, DEAŞ’da öyle” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Değerli öğrenciler bilesiniz ki bütün terör örgütleri büyük güçlerin taşeronudur. Hepsi de öyledir. PKK için Kürtçülük gereğinde ölecek Kürt çocukları için bir tatlandırıcıdır. Örgütü yöneten istihbarat örgütleri ve güçler bunları biliyor. DEAŞ’da öyledir. Dünyanın dört bir yanından bu örgütte teröristler var. Bu örgüt yeni bir terör örgütü 5 -6 yıllık bir geçmişi var. Ben soruyorum DEAŞ’da yer alan teröristler hangi ülkelerden? Elimizdeki bilgilere göre 152 ülkeden terörist var. 95 etnik yapıdan terörist var. Ben soruyorum DEAŞ örgütü 152 ülkenin dilini, psikolojisini, tarihini, kültürünü bilecek teröristi nasıl yetiştiriyor. Bunlara karşı dikkatli olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Haber-Foto:Mustafa TEKER

