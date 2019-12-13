Bozdağ, miniklere eşlik etti

Bozdağ’ın Anaokulu ziyaretine, Şube Müdürleri Ahmet Karakaş ve Canan Daşdelen de eşlik etti. Okul Müdürü Hafize Akpınar ve Öğretmenlerle yapılan toplantıda, genel değerlendirmede bulunuldu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdağ, anaokulu sürecinin eğitim öğretim açısından önemili olduğunun altını çizdi. Bozdağ, ‘Ağaç yaşken eğilir, atasözümüz gereği özellikle miniklerimizin 4,5 ve 6 yaş gruplarında eğitim almaları önemli. Eğitimcilerimizin öncü ve gayretleri ile sağlıklı, ahlaklı bireyler olmaları açısından gerekli eğitimleri verdiğiniz, her geçen gün daha da kaliteli bir eğitim verebilme gayreti içerisinde olmanız bizleri mutlu etti’’ dedi. Bozdağ, Montessori Eğitim Modelinden bahsederek, ‘’Bu ve buna benzer eğitim modelleri ile kendimizi yenilemeli ve geliştirmeliyiz’’ diye konuştu. Daha sonra yaş gruplarına göre ayrılan sınıflarda öğrencileri ziyaret ederek onlarla tek tek ilgilenen Bozdağ, karşılıklı güzel diyalogların geçtiği güzel bir etkileşimin olduğu ziyaretten duyulan memnuniyet, mutluluk ve başarı dilekleri ile okuldan ayrıldı.