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Böyükata’dan Köy Koleji önerisi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarındaki öğrenci azlığının eğitimde avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.

Böyükata’dan Köy Koleji önerisi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarındaki öğrenci azlığının eğitimde avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:04
Böyükata’dan Köy Koleji önerisi

Böyükata, köy okullarının mevcut durumlarıyla özel ve birebir eğitim verilebilecek nitelikte olduğunu hatırlattı. Anadolu köylerindeki veli ve öğrencilerin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Böyükata, “Olumsuzluk olarak görülen durumların çok ama çok faydalı olabilecek fırsatlar barındırdığına inanıyorum. Eskisi gibi değil. Kaynaklara ulaşmak çok daha kolay hale geldi. Öğretmenlerimiz öğrencilere odaklanmada daha rahatlar” dedi. Her ilde üniversite olduğunu da kaydeden Böyükata, farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve pratiğe dönük çalışmalar yapmanın mümkün olduğunu ifade etti. Proje tabanlı çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Böyükata, “Kırsal bölgelerde ve köy okullarında görev yapan çok nitelikli öğretmenlerimiz var. Onlara ulaşmak ve katkı vermek zorundayız. Adeta ‘Köy Koleji’ diye tanımlayabileceğimiz bir durum yaşanıyor. Önemsemeliyiz, odaklanmalıyız, erinmemeliyiz ve ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.
 

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YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata
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