Böyükata, durmuyor

Böyükata, İstanbul’da ‘Fen ve Mühendislik Alanında Akademik Proje Hazırlama Eğitimi’ etkinliğinde de görev aldı. Böyükata, etkinlikte amaçlanan hedef kitle, yurt çapındaki fen ve mühendislik alanında görev yapan akademisyenler ile bu alanlardaki enstitülerde doktora eğitiminin son aşamasına gelmiş olan araştırmacılar olduğunu söyledi. Böyükata, ‘’Ülkenin farklı şehir ve üniversitelerinden 30 civarında akademisyenin katıldığı toplantı 3 gün sürdü ve seminer ile uygulamalı etkinliklere yer verildi. Proje hazırlamada temel kavramlar, hipotez belirleme ve hipotez kurma, bilimsel araştırma konusunun seçimi, araştırmanın nasıl planlanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl analiz edileceği, projenin nasıl yönetileceği ve nasıl dokümante edileceği konularında bilgiler aktarıldı’’ dedi. Yoğun ve yorucu geçmesine rağmen katılımcıların memnun kaldıkları etkinliğin sonunda, katılım belgesi ile eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.