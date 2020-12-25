Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
452.747
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2417
EURO
9.2219

Borsa’dan eğitime destek

Boğazlıyan Ticaret Borsası tarafından, ilçede eğitim gören öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tablet dağıtımında bulunuldu.

25 Aralık 2020 Cuma 00:44
Borsa’dan eğitime destek

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencileri unutmadı, başlatılan kampanya ile tablet desteğinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Boğazlıyan Ticaret Borsası tarafından öğrencilere 55 tablet dağıtımı yapıldı. Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, ‘’Pandemi süreci öncesinde bizler her yıl TOBB aracılığıyla kırtasiye yardımı yapıyorduk. Tabii, bu uzaktan eğitim süreci içerisinde öğrencilerimizin tablet ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Bu kampanyamızda öğrencilerimize bir destek olsun diye bu projeyi gerçekleştirdik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik’’ dedi. Halıcı, borsa olarak eğitimin temeli olan çocukların her daim yanında olacaklarına vurgu yaprak, pandemi nedeniyle okullarda eğitimin uzaktan yapılması nedeniyle birçok öğrencinin uzaktan eğitim alamadıklarını kaydetti. Halıcı, ‘’Bu durumda fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin eğitim haklarını kullanabilmeleri için TOBB önderliğinde öğrencilerimize tablet alınması uygun görünmüştür. Bu kapsamda eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz için 55 adet tablet öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde düzenlenen kampanyada emeği geçen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı’ya teşekkür eden Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ise, ‘’Yaşadığımız pandemi sürecinde öğrencilerimiz eğitimlerine uzaktan olarak evlerinde devam ediyorlar. Tabi bazı öğrencilerimizde uzaktan eğitime katılacak tablet eksiğimiz vardı. Boğazlıyan Ticaret Borsası tarafından yapılan bu desteğe teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Borsa’dan Eğitime Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde eğlenceli deney
Evde eğlenceli deney
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Miniklere tablet
Miniklere tablet
Eğitim takvimi belli oldu
Eğitim takvimi belli oldu
Uzaktan eğitime destek
Uzaktan eğitime destek
KodluYoz eğitim çalışmaları
KodluYoz eğitim çalışmaları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim