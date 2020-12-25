Borsa’dan eğitime destek

BOĞAZLIYAN Ticaret Borsası, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencileri unutmadı, başlatılan kampanya ile tablet desteğinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Boğazlıyan Ticaret Borsası tarafından öğrencilere 55 tablet dağıtımı yapıldı. Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, ‘’Pandemi süreci öncesinde bizler her yıl TOBB aracılığıyla kırtasiye yardımı yapıyorduk. Tabii, bu uzaktan eğitim süreci içerisinde öğrencilerimizin tablet ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Bu kampanyamızda öğrencilerimize bir destek olsun diye bu projeyi gerçekleştirdik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik’’ dedi. Halıcı, borsa olarak eğitimin temeli olan çocukların her daim yanında olacaklarına vurgu yaprak, pandemi nedeniyle okullarda eğitimin uzaktan yapılması nedeniyle birçok öğrencinin uzaktan eğitim alamadıklarını kaydetti. Halıcı, ‘’Bu durumda fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin eğitim haklarını kullanabilmeleri için TOBB önderliğinde öğrencilerimize tablet alınması uygun görünmüştür. Bu kapsamda eğitime ulaşamayan öğrencilerimiz için 55 adet tablet öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde düzenlenen kampanyada emeği geçen Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı’ya teşekkür eden Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ise, ‘’Yaşadığımız pandemi sürecinde öğrencilerimiz eğitimlerine uzaktan olarak evlerinde devam ediyorlar. Tabi bazı öğrencilerimizde uzaktan eğitime katılacak tablet eksiğimiz vardı. Boğazlıyan Ticaret Borsası tarafından yapılan bu desteğe teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.