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Bir Fidan Bir Çocuk Projesi

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında toplam 65 bin 862 öğrenci tarafından fidan dikimi yapılacak, sevgi hatıra ormanı oluşturulacak.

Bir Fidan Bir Çocuk Projesi

YOZGAT İl Milli Eğitim müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında toplam 65 bin 862 öğrenci tarafından fidan dikimi yapılacak, sevgi hatıra ormanı oluşturulacak.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Bir Fidan Bir Çocuk Projesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı. ‘Okula dikilen fidanlar sayesinde öğrencilerimiz, yeşillikler içeresinde doğayla iç içe bir mekânda eğitim görürken aynı zamanda da kendilerinde tabiatı sevme ve koruma bilinci kazandırılacaktır’ dedi.
Yazıcı, ağaçların, çevremizdeki en görkemli canlılardan bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, yalnızca iki ağaç, dört kişilik bir ailenin ömür boyu gereksinim duyduğu miktarda oksijeni üretmek için yeterli olduğunun altını çizdi. 

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