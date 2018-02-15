Bir Fidan Bir Çocuk Projesi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı. ‘Okula dikilen fidanlar sayesinde öğrencilerimiz, yeşillikler içeresinde doğayla iç içe bir mekânda eğitim görürken aynı zamanda da kendilerinde tabiatı sevme ve koruma bilinci kazandırılacaktır’ dedi.

Yazıcı, ağaçların, çevremizdeki en görkemli canlılardan bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, yalnızca iki ağaç, dört kişilik bir ailenin ömür boyu gereksinim duyduğu miktarda oksijeni üretmek için yeterli olduğunun altını çizdi.