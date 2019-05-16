Bilişim etkinlikleri başlıyor

Bozok Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın etkinlik başkanlığını yürüttüğü, geleneksel hale gelen Bilişim Etkinlikleri bugün başlayacak.

Etkinliğin bu sene ‘XIV(YBE-XIV) ismiyle 16-19 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bugün saat 13.30’da Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda başlayacak etkinlikte Roketsan bilgi sistemleri uygulama geliştirme takımındaki bilim insanları konuşmacı olarak yer alacak. Roketsan tanıtım sunumu, yönetim bilgi sistemlerinin görev ve faaliyet alanlarını içeren sunum, yazılım alanında yapılan çalışmalarla ilgili konularda da konuşmalar yapılacağı öğrenildi.

Etkinlik Başkanı Mustafa Böyükata, tüm ilgilileri Bilişim Etkinlilerine davet etti.