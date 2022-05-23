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BiLiM VE SANAT 1’iNCi OLDU

Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1’inci AR-GE Proje Pazarına üç proje ile katılan Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nin aşı saklama projesi 1’inci seçildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:01
BiLiM VE SANAT 1’iNCi OLDU

Yozgat Bozok Üniversitemiz ev sahipliğinde, Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen 1’inci AR-GE Proje Pazarı etkinliğine Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 3, Erdoğan Akdağ Ortaokulu ise 1 proje ile katıldı. Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji kategorisinde hazırlanan döner raf sistemli enerji tasarruflu aşı saklama dolabı tasarımı 85 puan alarak birinci seçildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi ve Erdoğan Akdağ Ortaokulumuz yöneticileri ile Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri alanında 1’inci olan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Mehmet Akif Koçaş ve öğrencileri proje pazarına projeleri ile katılım sağlayan Gamze Mete, Figen Kasap, Raziye Düzgün öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerimize teşekkür ederim’’ dedi. •Haber Merkezi•

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BiLiM VE SANAT 1’iNCi OLDU
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