Bilim Şenliği

Etkinlik, Diplomatik, akademik, bürokratik, STK, kamu ve özel sektör çevreleri ile halkın katılımı üç gün devam etti. Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Merkez Valisi Güngör Azim Tuna ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan'ın öncülüğünde Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 21 farklı ülkeden 90 civarında proje sergilenmesine fırsat tanındı. Bilim ve kültürel etkinliklerin yer aldığı programın sonunda ‘buluş’ ve ‘engellilerin hayatını kolaylaştıracak projeler’ kategorilerinde dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödül takdim edildi. Değerlendirme Jürisinde görev yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ülkenin, Türk Dünyası’nın ve insanlığın geleceğine şekil verecek gençlerin yetiştirilmesine önemli katkılar verecek olan bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.